Сорос заявив, що вторгнення РФ в Україну могло стати початком Третьої світової війни

Сорос вважає, що вторгнення РФ могло бути початком Третьої світової війни/Фото: колаж: "Сьогодні"

Фінансист-мільярдер Джордж Сорос заявив, що вторгнення Росії в Україну, можливо, стало початком Третьої світової війни. Через це Заходу важливо завдати поразки силам президента РФ Володимира Путіна.

Про це пише Reuters.

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"Вторгнення могло бути початком Третьої світової війни і наша цивілізація може не пережити її. Найкращий і, мабуть, єдиний спосіб зберегти нашу цивілізацію — якнайшвидше перемогти Путіна. У цьому суть", — сказав Сорос.

Він зазначив, що Путін, який каже, що "спецоперація" в Україні йде за планом і досягне всіх цілей Кремля, тепер вважає, що вторгнення було помилкою і готується до переговорів про припинення вогню.

"Але перемир'я є недосяжним, тому що йому не можна довіряти. Чим слабкішим стає Путін, тим більш непередбачуваним він стає", — додав він.

Мільярдер підкреслив, що Євросоюз повинен зрозуміти, що Путін може відключити російський природний газ, на який нині припадає близько 40% потреб Європи, "поки це справді боляче".

"Я не можу передбачити результат, але Україна безперечно має шанси на перемогу", — підсумував Сорос.

Зеленський назвав умову, за якої зустрінеться з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним лише у тому випадку, якщо в порядку денному буде питання про припинення війни в нашій країні.

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"У них така структура прийняття рішень, що без нього (Володимира Путіна, — ред.) рішення не ухвалюються. Всі інституції об'єднані рішенням президента. Без нього рішення про припинення війни не буде", — сказав Зеленський.

Крім того, глава держави додав, що готовий зустрітися лише з Путіним.

"Бажання зустрічатися з посередниками немає і не буде. Я не сприймаю жодної зустрічі ні з ким, окрім президента. Якщо буде одне питання – припинення війни", — сказав він.

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