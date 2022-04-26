"Збирайся і вали звідти!": мати зажадала, щоб син пішов з Донбасу – перехоплення розмови

Російські солдати знають: додому повернеться не кожен / Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують спроби втечі з рідної армії, щоб не стати гарматним м'ясом в Україні. А їхні матері вже не говорять про священну перемогу, а просять терміново повернутися додому.

Про це свідчить чергове перехоплення розмови російського солдата з його матір'ю, розміщеної на ютуб-каналі Антона Геращенка.

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Розмова на емоціях

"Завтра маємо прорив оборони робити. Всі дві роти, які ми маємо, послали нашого комбата на*єр. Ну, нам уже подітися було нікуди, у нас 52 людини залишилося в роті і завтра зміцнюють фахівцями, 40 людей спецназівців дають, 2 танки і ось ми на 8 км маємо прорвати лінію оборони", – каже чоловік.

"Коли це все закінчиться, жах взагалі тихий", – відповідає жінка.

"У нас зараз двоє людей поїхали і завтра збираються зранку кілька людей їхати".

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"Додому?"

"Так. Говорять, ми не хочемо вмирати. Додому", – відповідає чоловік.

"Ну, так і ти збирайся, їдь", – пропонує жінка.

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"Ну, мені з цими людьми ще служити. Кидати їх я особливо не хочу".

"Це патріотизм називається. Але тільки ваше геройство воно нікому тут не потрібне. Розумієш? Ніхто не зрозуміє, за що хтось воює. Чому мій син? Інші ховаються, відлинюють, а це нехай міняють. І про наших дітей ніхто не думає. А це – генофонд Росії, бл*ть. Скільки їх загинуло? Кожен би народив по одному, скільки б дітей було?" – вигукує жінка.

"24, здається, тисячі?... Близько 40 тисяч поранених ще", – відповідає військовий, тим самим підтверджуючи, що в армії Росії точно обізнані, скільки вони вже втратили на цій безглуздій війні.

"Збирайся і вали звідти! Нех** там робити. Потім ніхто мені ні подяки, ніхто нічого! І за що? За батьківщину, яка нікому не потрібна?! Нах** вона нікому не потрібна бл*ть! Ця батьківщина бл*ть! – відповіла емоційно жінка.

Перехоплення