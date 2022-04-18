ЗМІ опублікували фото підбитого ЗСУ крейсера "Москва"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Іноземні журналісти опублікували перше ймовірне фото підбитого українськими ракетами "Нептун" російського крейсера "Москва" у Чорному морі. Про це йдеться на сторінці OSINTtechnical в Twitter .

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На їхню думку, перш ніж піти на дно крейсер ще боровся з пожежею всередині приміщень.

Пізніше журналіст Майк Райт розмістив фото крейсера, який зазнає аварії, з іншого ракурсу. Фотограф, судячи з кадру, робив знімок із палуби іншого судна, що пропливало повз.

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Знищення крейсера

13 квітня стало відомо, що дві українські ракети "Нептун" підбили флагман ЧФ РФ "Москва". На борту сталася пожежа, корабель затонув, його капітан та більшість членів екіпажу загинули.

Знищений українськими ракетами "Нептун" крейсер "Москва" найдорожчою втратою РФ у війні з Україною . Його ціна – близько $750 млн.

Ракетний крейсер "Москва", побудований на миколаївському заводі в 1979 році, за борги був "переданий" РФ бартером в 1992 році.

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Розробка та виробництво одного дивізіону протикорабельних ракет "Нептун" коштували $66 млн, що в 11 разів менше за розрахункову вартість "Москви".

На борту затопленого крейсера "Москва" могли бути ядерні боєголовки , доля яких поки що невідома.

Як пишуть британські ЗМІ, успішна операція ЗСУ не лише оголила весь ЧФ РФ перед українськими "Байрактарами" , але й похитнула силове панування Росії у Чорноморському регіоні