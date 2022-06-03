Змародерили навіть вогнегасники: військові РФ "розпотрошили" ЧАЕС, величезні збитки

Станція повернулася під контроль України наприкінці березня. Фото: колаж "Сьогодні"

Під час окупації Чорнобильської атомної електростанції російські військові пошкодили та викрали майно на суму понад 135 мільйонів доларів, підрахунки ще продовжуються і можуть збільшитися. Частина вкраденого окупантами обладнання зараз у Білорусі.

Про це повідомив голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євгеній Крамаренко виданню The Washington Post.

Реклама

Так, із Чорнобильською АЕС окупанти вкрали чи знищили:

698 комп'ютерів,

344 машини,

1500 дозиметрів радіації,

майже всі засоби пожежогасіння та програмне забезпечення.

"Вартість заміни того, що було знищено або вкрадено дорівнює понад 135 мільйонів доларів. Програмне забезпечення, яке було зроблено спеціально для ЧАЕС, є незамінним", – заявив Крамаренко.

Також він наголосив, що росіяни планували захопити атомну електростанцію на тривалий період. Вони на самому початку окупації направили туди співробітників "Росатому", які мали стати "новим керівництвом".

Реклама

Нагадаємо, війська РФ захопили ЧАЕС у перші дні війни. Частина співробітників станції, які тоді були на зміні, опинилися у заручниках та були змушені працювати кілька тижнів без ротації. Станція повернулася під контроль України наприкінці березня, коли російська армія відступила із Київської та Чернігівської областей.

Чорнобильська зона в окупації