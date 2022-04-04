"Сльози на очі навертаються". Окупанти розгромили Добропарк під Києвом

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти розгромили Добропарк – популярне місце під Києвом, де ще взимку тисячі киян відзначали Новий рік та Різдво, а малюки приходили у гості до резиденції чарівника Доброчара. Наразі від резиденції залишилися одні руїни.

"Друзі, нарешті можемо вийти на зв'язок та відповісти на ваші численні повідомлення. На жаль, ворог нещадно завдав удару і по Добропарку. Повністю знищено триповерховий будинок, в якому нещодавно розміщувалася Резиденція Доброчара, постраждали всі інші будівлі", — написав на своїй сторінці у соціальних мережах засновник Добропарку та президент Folk Ukraine Ігор Добруцький.

Він додає, що знищений весь транспорт та техніка. Навіть садові інструменти орки забрали із собою. Стан інших втрат поки що оцінити складно.

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Ігор Добруцький зазначає, що персонал парку не постраждав і перебуває у безпечному місці. Але без сліз неможливо дивитись на всі руйнування у Добропарку.

"Сльози на очі навертаються. Співробітникам парку вдалося останнього моменту евакуюватися. Добропарк весь замінований. Ми чекаємо, коли його розмінують сапери, та почнемо щось робити. Боюся, що цього року парк не працюватиме – живого місця на ньому не залишили окупанти. На його поновлення у нас піде 1-2 роки, за умови, якщо буде підтримка держави", — розповів сайту "Сьогодні" Ігор Добруцький.

Нагадаємо, Добропарк знаходиться недалеко від селища Мотижин за 30 хвилин їзди від Києва по Житомирській трасі.

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