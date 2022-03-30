"Швидше живі, ніж мертві": колишній однокурсник Путіна про Шойгу та Герасимова

Колишній однокурсник Путіна Швець прокоментував зникнення Шойгу та Герасимова. Фото: колаж "Сьогодні"

Ексрозвідник КДБ, колишній однокурсник президента РФ Володимира Путіна Юрій Швець вважає, що останнім часом міністр оборони Росії Сергій Шойгу був зайнятий пошуком боєприпасів, тому давно не з'являвся на публіці.

Про це він заявив в інтерв'ю головному редактору видання ГОРДОН Олесі Бацман.

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Швець прокоментував інформацію про погіршення здоров'я Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

"Швидше живі, ніж мертві, я вам відповім дипломатично", – сказав він і розсміявся.



"З огляду на все, так, вони живі, – продовжив Швець. – Але що з ними відбувається... Знаєте, у нас у розвідці казали, що кожна розвідоперація завершується покаранням невинуватих та нагородженням непричетних. Ось зараз триває пошук винуватих. І під цей гребінець ідуть усі: і винуваті, і невинуваті. А найвинуватіший – Путін. Тому що він створив таку систему, яка спрацювати інакше не могла", – зазначив Швець.

Він нагадав, як працювала система ще в Радянському Союзі: зверху дається завдання і ти мусиш.

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"Ось вони тобі кажуть, що Америка готується напасти на Радянський Союз, і ти мусиш знизу відповісти: так готується. Написати, що ні, немає відомостей про те, що готується, – не пройде. А за Путіна це ще значно посилилося. Наскільки я розумію, Шойгу зайнятий пошуком боєприпасів останнім часом. Тому що "друга армія у світі" на другий місяць війни замість того, щоб проводити "паради на Хрещатику", опинилася без їжі – жерти нічого!" – заявив колишній розвідник КДБ.



Також, за його даними, у російській армії закінчують боєприпаси.



""Боєприпаси добігають кінця. І у зв'язку з цим міністерство оборони шукає, де їх узяти. Заводи стоять або потужності не дозволяють. І ось вони кинулися до китайців. А китайці сказали "ні". Китайці відмовилися. Ось така в них сумна ситуація. Може, у зв'язку з цими пошуками... може, у тайзі десь шукають боєприпаси за допомогою шаманів", – додав Швець.

Як часто Шойгу з'являвся у ЗМІ до 11 березня

До цього події за особистою участю Шойгу відбувалися раз на кілька днів.

8 березня пресслужба Міноборони повідомила, що Шойгу поговорив з міністром оборони Туреччини.

4 березня на сайті повідомлялося про розмову міністра з генсеком ООН.

1 березня агентства публікували заяву Шойгу про те, що російська армія продовжить війну в Україні.

27 лютого він був присутній на зустрічі з Путіним.

24 лютого пресслужба Міноборони повідомила, що Шойгу доручив створити "безпечні коридори для українських військових, які склали зброю".

Але пропав не лише Шойгу. Після 11 березня не повідомлялося і про заходи за участю голови генштабу збройних сил Росії Валерія Герасимова.

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Пізніше Шойгу засвітився на засіданні Радбезу РФ, але в Мережі засумнівалися у достовірності. Крім того, у Міноборони Росії з'явився наказ про те, що необхідно забезпечити у медійному просторі видимість присутності глави відомства Сергія Шойгу.