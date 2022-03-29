Скільки ще військ може "нашкрябати" Путін: аналіз військового експерта

Військовий експерт Микола Сунгуровський розповів, скільки Путін може ще назбирати військ. Фото: колаж "Сьогодні"

Військовий експерт Микола Сунгуровський заявив, що російська армія ще має ресурси, але їхня якість залишає бажати кращого. За його словами, на білоруському напрямку РФ може "нашкрябати" максимум п'ять батальйонних груп.

Про це Сунгуровський розповів в ефірі проєкту "Україна разом" на каналі Україна 24.

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За словами експерта, у РФ призовні ресурси ще є, але це зовсім інша якість. Більш того, ці ресурси постачатимуть не новітніми зразками зброї, а тими, які знімаються з тривалого зберігання. Сунгуровський зазначив, що їхня якість залишає бажати кращого.

Він додав, що на білоруському напрямку Росія може "нашкрябати" максимум п'ять батальйонних груп, але якість військових відрізнятиметься від тих, що були першими, бо їхній моральний дух низький.

"З цих батальйонних груп будуть навіть не білоруські війська, а найманці. Те, що білоруські війська пустять в Україну, це під великим питанням, бо цього боїться сам Лукашенко", – сказав експерт.

Сунгуровський наголосив: що може стримувати Росію від повномасштабної мобілізації, то це боязнь того, що це може призвести до послаблення силового компонента у федеральних округах.

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Крім того, військовий експерт заявив, що російська армія може мати порушення логістики, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, медикаментами тощо, і, на його думку, все це вони "відчують на своїй шкурі".

Група генералів замкне Путіна і виведе війська – російський політолог

Відомий російський журналіст, політолог Олександр Морозов заявив, що Кремль пропонує Україні капітуляцію. За його словами, всі сподіваються на те, що група генералів замкне президента РФ Володимира Путіна і виведе війська. Про це Морозов повідомив журналістам каналу Україна 24 в ефірі проєкту FREEDOM.

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Політолог наголосив, що з боку Кремля не видно жодного руху. За його словами, всі чекають, коли замість делегації, яка веде переговори в Мінську, і навіть замість Лаврова (Міністр закордонних справ Сергій Лавров, – Ред.), нарешті поїде Патрушев (Глава Ради безпеки Росії Микола Патрушев, – Ред.) у Вашингтон.