Ситуація в Київській області на 30 березня: небезпечні напрямки та заблоковані райони

На Київщині заблоковані окупантами деякі міста / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські окупанти знищують інфраструктуру Київської області, зруйновано житлові квартали наших міст, у багатьох районах гуманітарна катастрофа. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.
Найбільш небезпечні напрямки
- Населені пункти вздовж Житомирської траси
- Буча – Ворзель – Гостомель
- Немішаєве
- Дмитрівська громада
- Макарівська громада
- північ Вишгородського району
- території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад Броварського району.
Минулої доби зафіксовано понад 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київщини. Найбільші руйнування внаслідок обстрілів у районах:
- Бучанському (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади)
- Броварському (Великодимерська громада)
- Вишгородському (Димерська, Іванківська громади)
Білоцерківський, Бориспільський, Обухівський, Фастівський райони. Ситуація контролюється.
Бучанський район. Ситуація контрольована, переважно напружена.
Макарівська ТГ – селище під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом.
Бородянська ТГ – переміщення ворога, зруйнована інфраструктура.
Немішаївська ТГ – ворог окопався, інфраструктура зруйнована, зв'язку фактично немає.
Бучанська ТГ – ворог окопався, інфраструктура зруйнована.
Гостомельська ТГ – переміщення на техніці ворога, ішов бій. Інфраструктуру зруйновано.
Ірпінська ТГ – в Ірпені бій. ЗСУ контролює місто. Інфраструктуру зруйновано. Постійні обстріли.
Дмитрівська ТГ – у частині громади переміщується ворог, частково немає світла.
Білогородська ТГ – частково немає світла.
Броварський район
У деяких населених пунктах Баришівської, Калитянської та Великодимерської громад незначна кількість ворожої техніки.
Багато зруйнованої інфраструктури.
Вишгородський район
В окупованих Іванківській, Димерській та Поліській ТГ гуманітарна катастрофа.
Славутич повністю ізольований. Ворог перебуває на в'їзді до міста.