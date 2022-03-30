Ситуація в Київській області на 30 березня: небезпечні напрямки та заблоковані райони

На Київщині заблоковані окупантами деякі міста / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти знищують інфраструктуру Київської області, зруйновано житлові квартали наших міст, у багатьох районах гуманітарна катастрофа. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

Найбільш небезпечні напрямки

Населені пункти вздовж Житомирської траси

Буча – Ворзель – Гостомель

Немішаєве

Дмитрівська громада

Макарівська громада

північ Вишгородського району

території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад Броварського району.

Минулої доби зафіксовано понад 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київщини. Найбільші руйнування внаслідок обстрілів у районах:

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Бучанському (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади)

Броварському (Великодимерська громада)

Вишгородському (Димерська, Іванківська громади)

Білоцерківський, Бориспільський, Обухівський, Фастівський райони. Ситуація контролюється.

Бучанський район. Ситуація контрольована, переважно напружена.

Макарівська ТГ – селище під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом.

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Бородянська ТГ – переміщення ворога, зруйнована інфраструктура.

Немішаївська ТГ – ворог окопався, інфраструктура зруйнована, зв'язку фактично немає.

Бучанська ТГ – ворог окопався, інфраструктура зруйнована.

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Гостомельська ТГ – переміщення на техніці ворога, ішов бій. Інфраструктуру зруйновано.

Ірпінська ТГ – в Ірпені бій. ЗСУ контролює місто. Інфраструктуру зруйновано. Постійні обстріли.

Дмитрівська ТГ – у частині громади переміщується ворог, частково немає світла.

Білогородська ТГ – частково немає світла.

Броварський район

У деяких населених пунктах Баришівської, Калитянської та Великодимерської громад незначна кількість ворожої техніки.

Багато зруйнованої інфраструктури.

Вишгородський район

В окупованих Іванківській, Димерській та Поліській ТГ гуманітарна катастрофа.

Славутич повністю ізольований. Ворог перебуває на в'їзді до міста.