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Ситуація в Київській області на 30 березня: небезпечні напрямки та заблоковані райони

Наталія Магдик
30 березня, 14:28
Російські війська окупували частину міст під Києвом, сподіваючись увійти до столиці, ситуація складна: немає води, світла, продуктів

На Київщині заблоковані окупантами деякі міста / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти знищують інфраструктуру Київської області, зруйновано житлові квартали наших міст, у багатьох районах гуманітарна катастрофа. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

Найбільш небезпечні напрямки

  • Населені пункти вздовж Житомирської траси
  • Буча – Ворзель – Гостомель
  • Немішаєве
  • Дмитрівська громада
  • Макарівська громада
  • північ Вишгородського району
  • території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад Броварського району.

Минулої доби зафіксовано понад 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київщини. Найбільші руйнування внаслідок обстрілів у районах:

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  • Бучанському (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади)
  • Броварському (Великодимерська громада)
  • Вишгородському (Димерська, Іванківська громади)

Білоцерківський, Бориспільський, Обухівський, Фастівський райони. Ситуація контролюється.

Бучанський район. Ситуація контрольована, переважно напружена.

Макарівська ТГ – селище під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом.

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Бородянська ТГ – переміщення ворога, зруйнована інфраструктура.

Немішаївська ТГ – ворог окопався, інфраструктура зруйнована, зв'язку фактично немає.

Бучанська ТГ – ворог окопався, інфраструктура зруйнована.

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Гостомельська ТГ – переміщення на техніці ворога, ішов бій. Інфраструктуру зруйновано.

Ірпінська ТГ – в Ірпені бій. ЗСУ контролює місто. Інфраструктуру зруйновано. Постійні обстріли.

Дмитрівська ТГ – у частині громади переміщується ворог, частково немає світла.

Білогородська ТГ – частково немає світла.

Броварський район

У деяких населених пунктах Баришівської, Калитянської та Великодимерської громад незначна кількість ворожої техніки.

Багато зруйнованої інфраструктури.

Вишгородський район

В окупованих Іванківській, Димерській та Поліській ТГ гуманітарна катастрофа.

Славутич повністю ізольований. Ворог перебуває на в'їзді до міста.