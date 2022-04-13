Серце розривається: як виглядають житлові квартали Харкова після обстрілу (відео)

Харків постраждав від обстрілів військовими РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабного вторгнення Росії внаслідок ворожого обстрілу в Харкові зруйновано безліч цивільних об'єктів. Дуже багато пошкоджено житлових будинків у місті.

Відео наслідків з'явилися в Мережі, опублікував Харків Life в Telegram.

Реклама

"Прогулянка житловими кварталами Харкова, серце розривається", – написали у повідомленні під відео.

Окупанти розкидали міни у спальних районах Харкова

Російські окупанти з артилерії закидали мінами спальні райони Харкова. 11 квітня рятувальники весь день утилізували та знешкоджували припаси.

Реклама

Окупанти залишали міни між будинками, на клумбах та у смітниках. Це протитанкові міни уповільненої дії – вибухають лише через певний період. І в такий спосіб несуть небезпеку для місцевих жителів. Людей просять не наближатися до них і одразу повідомляти спеціальні служби.

Рятувальники весь день утилізували та знешкоджували припаси. У Харкові такі міни виявили вперше. До цього вже фіксували такі під містом – у селищі Пісочин та Дергачі.

Раніше ми писали: