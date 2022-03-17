Сім'я із п'яти людей загинула під бомбуванням у Чернігові

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У Чернігові від авіаудару у гуртожитку загинула родина із трьома дітьми. Про це повідомляє ДСНС.
Під час проведення робіт з розбору конструкцій рятувальники дістали сім'ю загиблих із п'яти осіб. Жертвами стали батьки, 12-річна дівчинка та 3-річні двійнята хлопчик і дівчинка.
Війна в Україні 17 березня
- Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що на українській землі знайшли свою смерть 15 тисяч військових Росії. Наразі окупанти уникають ближніх боїв, а удари завдають з повітря.
- Противник продовжує атакувати Україну. Ворог повною мірою не досяг жодної стратегічної мети наступальної операції.
- Українські військові збили ще два літаки російських окупантів. Було знищено штурмовик Су-25 ("Грач") та винищувач Су-35 у небі над Києвом.
- Ворог окупував близько 70% території Луганської області. Там вже починають підключати російське телебачення, щоб поширювати російську пропаганду та фейки.
- Командири армії агресора тікають, залишаючи солдатів без їжі та зброї: про це йдеться у перехопленій розмові окупанта з батьками.