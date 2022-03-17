Сім'я із п'яти людей загинула під бомбуванням у Чернігові

/ Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

У Чернігові від авіаудару у гуртожитку загинула родина із трьома дітьми. Про це повідомляє ДСНС.

Під час проведення робіт з розбору конструкцій рятувальники дістали сім'ю загиблих із п'яти осіб. Жертвами стали батьки, 12-річна дівчинка та 3-річні двійнята хлопчик і дівчинка.

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