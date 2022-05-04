Поїли всіх курей та шукали американців: як село під Запоріжжям пережило окупацію (відео)

Мешканець села Олександр розповів про те, що робили окупанти у селі. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Запоріжжі село Зелений Гай 17 днів було під окупацією російських військ. Про те, що довелося за цей період пережити, мешканці села розповіли Суспільному.

Окупанти покинули село, але не перестали його обстрілювати важкою артилерією. Сьогодні тут проживає лише 5 осіб.

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Місцевий мешканець Олександр розповів, як харчувалися в селі окупанти та що переважно робили.

"Свинину вони не хочуть, у сусіда ось баранів поїли, а в нас курей забирали, заходили і брали. Ну вони ж знають, куди заходити – ось гарна хата. А так вони бігали як коні, бігали-шукали, тільки кого вони шукали, я так і не зрозумів. Ми чули вночі, що відірвали ворота та побігли. Куди вони, що вони? Диверсантів шукали", – описав ситуацію він.

Окупанти лякалися кожного шереху, поділився Олександр.

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"Вибіг собака, а він кричить: "Хто в тебе з дому вискочив?". А я кажу: "Ти що, приколюєшся? Ну кого б я ховав, у мене онука 6 років", – розповів чоловік.

Крім того, жителі відзначили, що під час російських обстрілів на місцевій пасіці загинули бджоли.

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У будинках, де жили російські військові, вони залишили по собі безлад та руйнування. Окупанти обходили будинки, шукали, чи не ховають жителі в себе українських військових, а також мародерствували.

За словами мешканця села Володимира Петровича, російські окупанти шукали по домівках українських захисників.

"Осетини, кабардинці, увесь збрід. Голодні, обірвані, а плюс ще наш мороз як ударив – вони тут усі як померзли. Вони мені кажуть: "А чого ти тут з нами так розмовляєш?" А я їм говорю: "Ми вас сюди не кликали, повертайтеся додому. Їх тут було чоловік 8, ходили і питали, де ховаються захисники", – розповів він.

Також він звернув увагу, що окупанти були дуже брудні, помитися не могли ніде.

"Води в них не було, переодягтися нема в що, брудні, як свині. Ні, свині краще, а це зараза така приповзла", – зазначив місцевий житель.

Володимир Петрович також зазначив, що російські військові в їхньому селі шукали американців, але не знайшовши їх, написали рапорти й поїхали додому.