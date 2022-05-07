Селезньов розповів, чому військові РФ не втечуть з поля бою

Селезньов про ситуацію на фронті / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Військовий журналіст і спікер Генштабу ЗСУ 2014-2017 років Владислав Селезньов розповів про жорстке ставлення військового керівництва РФ до своїх солдат. Тікати з поля бою росіяни не можуть через сувору дисципліну.

Про це Селезньов розповів телеведучому Василю Пехньо в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

Реклама

"Тікатимуть росіяни з поля бою навряд чи, адже там сувора дисципліна, і вправно працюють загранкоманди. Але за рахунок того, що в нас з’явиться артилерія 155 калібру, американські гарматні системи класу М777, які працюють потужніші, ніж російські, ми отримаємо суттєву перевагу над ворогом", – сказав Селезньов.

За словами експерта, М777 має дальність пострілу понад 5 км. Це дозволить українським військам використовувати власну артилерію, не підпадаючи під вогонь противника.

Реклама

В купі з безпілотними апаратами можна моніторити позиції ворога в режимі онлайн і проводити аеророзвідку.

"Синергія дії українських артилеристів та аеророзвідників, які коригуватимуть вогонь артилерії в режимі онлайн, дозволить ЗСУ в короткий термін досягати з мінімальним використанням снарядів тих результатів, на які ми так розраховуємо", – сказав Селезньов.

Інакше кажучи, нова зброя дозволить ЗСУ переходити в контрнаступ, не наражаючи свої підрозділи на небезпеку з боку російської артилерії.

Реклама

Коли ЗСУ підуть у контрнаступ

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович пояснив, за яких умов ЗСУ підуть у контрнаступ: потрібна величезна кількість зброї. Про це він сказав телеведучій Марії Скибі в ефірі загальнонаціонального марафону в ефірі YouTube-каналу "Україна24".

Контрнаступ можливий за умови накопичення величезної кількості зброї, повідомив Арестович.

"Потрібно кілька бригад переозброєних, навчених, узгоджених. На постачання це можливо не раніше середини червня".

Арестович уточнив, що поки що не сказав би, що це можливо і додав, що контрнаступу може і не бути.

За його даними, перша зброя, здатна зупиняти ворога, прийде в Україну наприкінці травня, на початку червня.

"А щоб наступати – це не раніше другої половини червня за найбільш сприятливих умов".

Читайте також: