Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Війна Вторгнення в Україну

Зробили шашлик на травневі свята? Окупанти застосували "Солнцепек" проти своїх позицій

Інна Собора
8 травня, 18:39
Росіяни фактично випалили самі себе з української землі

Росіяни застосували "Сонцепек" проти своїх позицій. / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти на Запорізькому напрямку застосували важку вогнеметну систему "Солнцепек". Однак використали її росіяни проти своїх же позицій. В ЗСУ припускають, що окупанти намагалися приготувати шашлик на травневі свята.

Про це повідомляє 97-й піхотний батальйон 60-ї окремої піхотної бригади в Facebook.

Реклама

Керівництво батальйону висловило своє задоволення діями російських окупантів. Використовуючи на Запорізькому напрямку важку вогнеметну систему "Солнцепек", окупанти застосували її проти власних позицій і фактично випалили рашистських окупантів з української землі.

"Такі дії позитивно сприймаються та всіляко підтримуються українськими військовими. Ми розуміємо, що на травневі є традиція готувати шашлики, але в нас є одне зауваження – паліть себе на території Росії. Бо в Україні вам зовсім не раді!" – наголосили в батальйоні.

Втрати російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.05 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 25 500 (+400) осіб;
  • танків ‒ 1130 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 2741 (+28) од.;
  • артилерійських систем – 509 (+0) од.;
  • РСЗВ – 179 (+7) од.;
  • засобів ППО – 86(+2) од.;
  • літаків – 199 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 156 (+1) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1961 (+27) од.;
  • кораблів/катерів – 12 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 360 (+19);
  • спеціальної техніки – 39 (+1);
  • крилатих ракет – 92 (+2).

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Новопавлівському напрямку.

Реклама

Раніше ми писали: