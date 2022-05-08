Зробили шашлик на травневі свята? Окупанти застосували "Солнцепек" проти своїх позицій

Росіяни застосували "Сонцепек" проти своїх позицій. / Фото: Колаж: Сьогодні
Окупанти на Запорізькому напрямку застосували важку вогнеметну систему "Солнцепек". Однак використали її росіяни проти своїх же позицій. В ЗСУ припускають, що окупанти намагалися приготувати шашлик на травневі свята.
Про це повідомляє 97-й піхотний батальйон 60-ї окремої піхотної бригади в Facebook.
Керівництво батальйону висловило своє задоволення діями російських окупантів. Використовуючи на Запорізькому напрямку важку вогнеметну систему "Солнцепек", окупанти застосували її проти власних позицій і фактично випалили рашистських окупантів з української землі.
"Такі дії позитивно сприймаються та всіляко підтримуються українськими військовими. Ми розуміємо, що на травневі є традиція готувати шашлики, але в нас є одне зауваження – паліть себе на території Росії. Бо в Україні вам зовсім не раді!" – наголосили в батальйоні.
Втрати російських окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.05 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 25 500 (+400) осіб;
- танків ‒ 1130 (+8) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 2741 (+28) од.;
- артилерійських систем – 509 (+0) од.;
- РСЗВ – 179 (+7) од.;
- засобів ППО – 86(+2) од.;
- літаків – 199 (+0) од.;
- гелікоптерів – 156 (+1) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1961 (+27) од.;
- кораблів/катерів – 12 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 360 (+19);
- спеціальної техніки – 39 (+1);
- крилатих ракет – 92 (+2).
Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Новопавлівському напрямку.