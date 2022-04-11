СБУ затримала агента, який працював в Адміністрації президента України та співпрацював із Росією

Чоловіка затримали на кордоні території Харківської та Донецької областей. / Фото: СБУ, Колаж: Сьогодні

Служба безпеки України спільно з прокуратурою затримала чоловіка, який був агентом Головного управління Генерального штабу Росії та до 2019 року працював в Адміністрації президента України.

Про це повідомив в інтерв'ю "Факти ICTV" голова СБУ в Харківській області Роман Дудін.

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Доступ до таємниці

"Ця людина свого часу до 2019 року працювала в тоді ще Адміністрації президента України, обіймала певну посаду, а також мала доступ до державної таємниці й до інформації з обмеженим – я б назвав навіть критичним – рівнем доступу", – заявив Дудін.

Він також зазначив, що цього чоловіка було затримано на межі території Харківської й Донецької областей. Агент співпрацював із російськими спецслужбами з 2014 року.

Нагадаємо, у СБУ повідомили, що російські окупанти використовують неповнолітніх українських дітей для розвідки військових позицій ЗСУ. Вони зв'язуються з підлітками як у соцмережах, так і встановлюють контакт напряму.

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