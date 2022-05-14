"Втекли під гуркіт гармат": подробиці розгрому окупантів на Донбасі

Юрій Бутусов розповів про розгром окупантів у Луганській області / Фото: Колаж: Сьогодні

В Луганській області українські військові розбили окупантів, які намагалися прорватися через річку Сіверський Донець біля села Білогорівка.

Про це розповів у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

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"Блискуча перемога української армії на Сіверському Донці! Російський наступ під селами Білогорівка, Серебрянка Луганської області та селом Дронівка Донецької області повністю розгромлений. Сьогодні на власні очі спостерігав відхід та втечу російських військ з плацдарму біля села Білогорівка", – пише журналіст.

За його словами, 8 діб поспіль російські війська намагались прорватись через річку Сіверський Донець і створили три плацдарми.

"Але стійкість української піхоти, героїчна атака наших танкістів, потужні удари артилерії з корегуванням дронів, пуски протитанкових ракетних комплексів дозволили зупинити російські війська та завдати їм важких втрат, і росіяни просто не витримали бою. Російські війська були вибиті поступово з кожного плацдарму, і сьогодні я мав честь бачити, як тікають під гуркіт українських гармат російські танки від Білогорівки", – розповів Бутусов.

Журналіст додав, що ця невдала спроба вартувала російській армі біля 100 одиниць бойової техніки, сотні знищених військових.

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Білогорівка стала "другою Чорнобаївкою"

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