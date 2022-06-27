"Самі себе обстріляли". Росіяни боягузливо намагаються відхреститися від удару по Кременчуку

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росіяни активно почали відхрещуватися від ракетного удару по торговому центру з багатьма людьми у Кременчуці. У соцмережах розганяється версія, що нібито РФ цілила у нафтопереробний завод, а приліт у ТЦ – це інсценування української влади.

Зокрема, пропагандист Володимир Соловйов перепостив запис свого колеги, який звинуватив Україну у провокації. Як доказ постановки він зазначає, що на паркуванні ТЦ мало машин і що в кадрі на відео нібито немає жінок.

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"Таке відчуття, що масовка, на кшталт футбольних уболівальників чи ще якоїсь організації. Відчуття, що самі підпалили або обстріляли для красивої картинки. Але знову не доопрацювали", – заявляє росіянин, який називає себе "репортером".

Ще один із пропагандистів заявляє, що на фото та відео — актори та комп'ютерна графіка. Також він висловив дику ідею про підкинуті в ТЦ заздалегідь підготовлені тіла.

"Хоч удар наносився не по ТЦ, а по нафтопереробному заводу, що постачає паливом все східне угруповання ЗСУ, намагаються зазнавати і підвести туди втрати серед мирного населення, які можуть бути або просто вигадані, або вкинуті під виглядом заздалегідь законсервованих тіл", – заявив рашист.

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Ще один пропагандист заявляє, що мета "постановки" – випросити у Заходу ще більше зброї.