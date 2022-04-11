З початку війни в Україні загинуло 183 дитини – Офіс генпрокурора

Понад 342 дитини отримали поранення через війну / Колаж "Сьогодні"

Понад 525 дітей постраждали в Українічерез вторгнення РФ. 183 дитини загинули, а понад 342 дітей отримали поранення.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Реклама

"Ці цифри не остаточні. Йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждали діти:

Донецька область – 110

Київська – 98

Харківська – 76

Чернігівська – 54

Миколаївська – 40

Луганська – 35

Запорізька – 22

Херсонська – 29

Київ – 16

Сумська – 16

Житомирська – 15

Російські окупанти розстрілюють дітей

У смт Ворзель на Київщині виявили тіло 15-річного хлопця з вогнепальними пораненнями.

Реклама

14 березня внаслідок обстрілу села Розвісів Вишгородського району Київської області від отриманих поранень загинули двоє хлопчиків 12 та 14 років.

У Бородянці Київської області через обстріл загинула сім'я з 5-річною дитиною. Їхні тіла виявлені тільки зараз.

10 квітня внаслідок артобстрілу селища у Покровському районі Донецької області 16-річний хлопець отримав поранення.

Реклама

9 квітня через ворожі обстріли села Станіслав Білозерського району Херсонської області 14-річна дівчинка отримала вогнепальне поранення шиї з пошкодженням спинного мозку.

"Через бомбардування та обстріл збройними силами РФ пошкоджено 938 навчальних закладів. 87 з них зруйновані повністю", – йдеться у повідомленні.

На випадок, якщо вб'ють

В Україні через війну батьки пишуть дані дитинита свої контакти прямо на тілі малюка. Це на той випадок, якщо дорослих уб'ють, а дитина виживе.



"Батьки пишуть свої контакти на тілах своїх дітей на випадок, якщо їх уб'ють, а дитина виживе" , – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали: