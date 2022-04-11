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З початку війни в Україні загинуло 183 дитини – Офіс генпрокурора

11 квітня, 10:26
Тіла дітей знаходять з вогнепальними пораненнями. Найбільше жертв виявили в Донецькій області

Понад 342 дитини отримали поранення через війну / Колаж "Сьогодні"

Понад 525 дітей постраждали в Українічерез вторгнення РФ. 183 дитини загинули, а понад 342 дітей отримали поранення.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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"Ці цифри не остаточні. Йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждали діти:

  • Донецька область – 110
  • Київська – 98
  • Харківська – 76
  • Чернігівська – 54
  • Миколаївська – 40
  • Луганська – 35
  • Запорізька – 22
  • Херсонська – 29
  • Київ – 16
  • Сумська – 16
  • Житомирська – 15

Російські окупанти розстрілюють дітей

У смт Ворзель на Київщині виявили тіло 15-річного хлопця з вогнепальними пораненнями.

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14 березня внаслідок обстрілу села Розвісів Вишгородського району Київської області від отриманих поранень загинули двоє хлопчиків 12 та 14 років.

У Бородянці Київської області через обстріл загинула сім'я з 5-річною дитиною. Їхні тіла виявлені тільки зараз.

10 квітня внаслідок артобстрілу селища у Покровському районі Донецької області 16-річний хлопець отримав поранення.

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9 квітня через ворожі обстріли села Станіслав Білозерського району Херсонської області 14-річна дівчинка отримала вогнепальне поранення шиї з пошкодженням спинного мозку.

"Через бомбардування та обстріл збройними силами РФ пошкоджено 938 навчальних закладів. 87 з них зруйновані повністю", – йдеться у повідомленні.

На випадок, якщо вб'ють

В Україні через війну батьки пишуть дані дитинита свої контакти прямо на тілі малюка. Це на той випадок, якщо дорослих уб'ють, а дитина виживе.

"Батьки пишуть свої контакти на тілах своїх дітей на випадок, якщо їх уб'ють, а дитина виживе" , – йдеться у повідомленні.

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