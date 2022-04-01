З початку війни в Україні від рук російських загарбників загинули 1 232 мирні жителі – ООН

В Україні більше тисячі жертв внаслідок воєнних дій / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 1232 мирні жителі, ще 1935 дістали поранення.

Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).

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В ООН заявили, що більшість людей загинули від зброї вибухової дії – важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет та авіаударів.

УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де продовжуються інтенсивні бойові дії, затримується, а багато звітів все ще чекають на підтвердження.

Це стосується, наприклад, Маріуполя та Волновахи (Донецька область), Ізюма (Харківська область), Сєверодонецька та Рубіжного (Луганська область), Тростянця (Сумська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення. Ці цифри додатково підтверджуються і не включені до наведеної вище статистики.

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Внаслідок обстрілу в Києві загинула заслужена артистка України

17 березня стало відомо, що під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві загинула заслужена артистка України Оксана Швець. Їй було 67 років.

Невиправне горе в сім'ї Молодого театру. Світла пам'ять талановитій акторці! Немає прощення ворогові, який прийшов на нашу землю, – йдеться у посту Молодого театру у Facebook.

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