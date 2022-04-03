Рядові армії Росії отримують $22 на місяць за вбивство українців (фото)

Опубліковані деякі дані рядових російської армії / Фото: Колаж: Сьогодні
Українські спеціалісти проаналізували розмір грошового забезпечення деяких російських окупантів, які брали участь у бойових діях на території України.
Про це повідомило видання "ГОРДОН".
Як зазначається, грошове забезпечення деяких рядових армії РФ за лютий 2022 року становить 2229 російських рублів, тобто $22,46.
Дані солдатів
Видання опублікувало деякі дані рядових російської армії. Серед них:
1. Бизов Дмитро Сергійович
Народився 25 вересня 2002 року, рядовий третього зенітного ракетного взводу першого танкового полку другої гвардійської Таманської мотострілецької дивізії. Військова частина №58198 розташована в селищі Калінінець Московської області.
З інформації з особистого кабінету Дмитра Бизова стає зрозуміло, що належне йому грошове забезпечення за лютий 2022 року становить 2229 рублів, тобто $22,46.
2. Савін Антон Євгенович
Народився 13 січня 2002 року, рядовий другого танкового взводу першого танкового полку другої гвардійської Таманської мотострілецької дивізії – військова частина №58198 дислокується в селищі Калінінець Московської області.
За даними особистого кабінету Антона Савіна, його грошове забезпечення за лютий 2022 року також становить 2229 російських рублів, тобто $22,46.
3. Корольов Дмитро Олександрович
Народився 4 жовтня 2002 року, рядовий третього мотострілецького відділення першого мотострілецького взводу першого танкового полку другої гвардійської Таманської мотострілецької дивізії. Військова частина №58198 розташована в селищі Калінінець Московської області.
За лютий 2022 року він також отримав 2229 рублів грошового забезпечення, тобто $22,46.
4. Бісембєєв Даурен Різабекович
Народився 16 березня 2003 року, рядовий 136-ї окремої гвардійської мотострілецької Умансько-Берлінської Червонопрапорної, орденів Суворова, Кутузова та Богдана Хмельницького бригади – тактичне з'єднання Сухопутних військ Російської Федерації.
Як зазначається, грошове забезпечення військового за лютий 2022 року становило 39 065,50 рублів, тобто $455,57. Водночас він отримав надбавку за "участь у контртерористичній операції та забезпеченні правопорядку (безпеки) на території Північно-Кавказького регіону".
Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації заявили, що Росія не планує швидко закінчити війну в Україні. Війська окупантів відвели у Київській та Чернігівській областях, щоб потім перекинути їх на Донбас для наступу.