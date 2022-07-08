"Русский мир" у всій красі! У Москві зібрали бойовикам "ДНР" на дрон, а ті його продали

Бойовики не оцінили подарунок москвичів / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовикам так званої "ДНР" москвичі подарували дрон DJI Mavic AIR 2 s, проте за кілька днів його було виставлено на продаж у соцмережі. Відео опублікував російський військовий кореспондент Олександр Сладков.

"Приїхали до нашого друга, командира Іллі Володимировича. Ми привезли вам допомогу від підписників Москви, подарунки", – сказав він, передаючи подарунок.

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Проте вже за кілька днів квадракоптер було виставлено на продаж у соцмережі "Вконтакте", ціну вказали – 60 тисяч рублів. Також в описі йшлося про те, що він використовувався не більше 10 хвилин і абсолютно новий.

Про те, що це саме подарований дрон, свідчить напис на ньому "Бовий Жорик". Зазначимо, що цей дрон не призначений для військових цілей, найбільше він підходить для відеозйомки.

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Продаючи техніку, бойовики намагалися стерти напис, але слід від маркера залишився.

Росіяни були шоковані таким вчинком і почали писати гнівні пости.

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Ситуація на Донбасі

Окупанти зосереджують техніку та особовий склад на лінії фронту у напрямку Сіверська, який розташований за 8 км на захід від нинішньої російської лінії фронту.

Російські війська намагаються встановити повний контроль над територією Луганської області та подолати опір наших бійців, але не все у них виходить.