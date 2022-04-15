Російський корабель пішов... за призначенням: соцмережі відреагували мемами

На честь корабля навіть створено марку / Фото: Колаж: Сьогодні

Як відомо, 13 квітня ЗСУ завдали ракетного удару по крейсеру "Москва" , що входить до складу ЧФ РФ Саме цей бойовий корабель був гордістю ВМФ Росії і був одним із найцінніших російських ресурсів у Чорному морі.

Користувачі соцмереж відреагували на цю новину, як звичайно з гумором.

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Передісторія

13 квітня флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва", який брав участь в атаці на острів Зміїний у лютому 2022 року і став інтернет-мемом про "російський корабель", був підбитий двома ракетами "Нептун" Збройних Сил України.

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Відомо, що у російський корабель потрапили дві крилаті ракети "Нептун". В результаті на борту почалася пожежа. Орієнтовна кількість екіпажу – 510 моряків. За заявою Росії, весь екіпаж було евакуйовано.

Оперативне командування "Південь" повідомило, що флагман Чорноморського флоту Росії отримав суттєві пошкодження і внаслідок цього виникла пожежа, корабель перекинувся .

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що його шефу доповіли про пожежу на ракетному крейсері "Москва", але як він відреагував на цю новину розповідати відмовився. Але всі пам'ятають його крилату фразу про катастрофу підводного човна "Курськ" у 2000 році. Тоді Путін на запитання, що ж із АПЛ, простенько відповів: "Вона потонула".

Що відомо про крейсера "Москва"

Крейсер був збудований у Миколаєві в 1976 році, спочатку він називався "Слава". Корабель призначений для завдання ударів по великих надводних кораблях противника. Після списання протичовнового крейсера "Москва" він успадкував його ім'я та став флагманом ЧФ РФ. Нагороджений орденом Нахімова РФ.

В 2008 році судно брало участь у збройному конфлікті з Грузією у водах Абхазії.

році судно брало участь у збройному конфлікті з Грузією у водах Абхазії. В 2014 року спільно з іншими кораблями ЧФ РФ брав участь у блокаді українських ВМС у затоці Донузлав.

року спільно з іншими кораблями ЧФ РФ брав участь у блокаді українських ВМС у затоці Донузлав. В 2015 року крейсер здійснюючи прикриття Авіаційної групи ВКС Росії в Сирії.

року крейсер здійснюючи прикриття Авіаційної групи ВКС Росії в Сирії. В лютому 2022 року брав участь у захопленні острова Зміїний, де й отримав легендарний напрямок "Російський корабель іди на...".

року брав участь у захопленні острова Зміїний, де й отримав легендарний напрямок "Російський корабель іди на...". Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові. До мережі потрапили переговори українських прикордонників із росіянами. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, проте у відповідь окупанти почули: "Російський корабель, йди на...!"

Автор легендарної фрази "Російський військовий корабель, йди на х*й!", яка стала девізом українців у боротьбі з російськими окупантами, – захисник Зміїного острова родом із Золотоноші. Його звуть Роман. 12 квітня Укрпошта випустить у продаж марку "Російський військовий корабель, йди на...!" . Ескіз для поштової марки було обрано за результатами народного голосування серед користувачів соціальних мереж.

Історія слогану

24 лютого у Держприкордонслужбі України повідомили, що російські окупанти захопили острів Зміїний .