Румунія передає Україні летальну зброю

Румуни мають свої танки TR-85M1 «Bizonul» і реактивні системи залпового вогню LAROM / Колаж "Сьогодні"

Союзники України продовжують надавати нашій країні допомогу, необхідну для більш ефективної боротьби з російськими загарбниками. Стало відомо, що влада Румунії готується передати ЗСУ партію летальної зброї із резервів Міноборони своєї країни.

Про це повідомило румунське видання Romania Libera.

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Що відомо

Бухарест вирішив надати нашій країні партію летальної зброї "із власних резервів сил, призначених для національної оборони".

Для цього владі країни доведеться випустити спеціальну ухвалу, щоб таке відправлення було в рамках існуючих законів Румунії. Згідно з поправкою, держава зможе постачати озброєння не лише країнам, що є членами НАТО, а й "потенційним союзникам Альянсу". У документі сказано, що така потреба виникла через "воєнне вторгнення Росії в Україну".

"З огляду на те, що Київ бере участь у партнерських програмах західного військового блоку, він може розраховувати і на подібну військову допомогу теж", – повідомили у Міноборони Румунії.

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Що саме отримає Україна від своїх румунських союзників, поки що залишається таємницею.

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