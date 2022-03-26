Керівництво окупантів не витримує провалу армії РФ в Україні – є перші самогубства

Командир 13 танкового полку росдивізії наклав на себе руки / Фото: Колаж: Сьогодні
Більшість військової техніки російських окупантів знищено силами ЗСУ, підкріплення і перебазування чекати нема звідки. Загарбники вирішили скористатися ремонтно-відновлювальною базою в Брянській області, однак виявилося, що законсервована на складах техніка вся розкрадена або практично несправна.
Знаючи, які репресії очікують у Росії через провал "плану Путіна", командир 13 танкового полку 4-ї танкової дивізії РФ застрелився.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки МО України.
"У 4 танковій дивізії РФ з'ясували, що з 10 "розконсервованих" танків тільки один перебуває в більш-менш робочому стані. Інші – повністю розукомплектовані. У частини з них немає навіть двигунів. Стан цієї техніки в основному вкрай незадовільний, що унеможливлює її повноцінне використання", – йдеться у повідомленні.
За інформацією розвідки, з бойових машин повністю розкрадено оптичні прилади та електроніка із вмістом дорогоцінних металів.
Репресії у російській армії
- ФСБ шукає винних у лавах ЗС РФ, Росгвардії та інших формуваннях. Сотні військовослужбовців піддаються принизливим перевіркам. Їх звинувачують у відмові від ведення бойових дій, слабкості характеру, боягузтво. Під удар потрапляють навіть генерали та вищі начальники ЗС РФ.
- Полонений російський окупант розповів про звірства у своїй армії – офіцери вбивають своїх поранених солдатів, залишають загиблих на полі бою, не сповіщають рідних.