РПЦ допомагає окупантам депортувати українців до Росії – ЗМІ

РПЦ допомагає розселяти силоміць вивезених з України людей / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська православна церква допомагає Кремлю примусово переселяти людей із захоплених українських територій до РФ.

Про це пише Слідство.інфо з посиланням на електронне листування благодійного крила РПЦ, яке здобули хакери з Anonymus та проєкту DDoSecrets.

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За даними видання, від самого початку повномасштабного вторгнення РФ Міністерство надзвичайних ситуацій Росії надсилає звіти щодо окупованих територій та депортованих українців на електронну пошту Синодального відділу з благодійності РПЦ. МНС щоденно інформує церковників про зміни на окупованих територіях та про кількість примусово вивезених українців – маршрути та час доставки людей з України в Росію.

Потім представники РПЦ розселяють їх по церквах і монастирях на російській території, де стежать за ними за допомогою камер відеоспостереження.

На основі розслідування журналісти створили карту закладів РПЦ, де можуть перебувати депортовані українці.



/ Фото: slidstvo.info

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/ Фото: slidstvo.info

За два місяці війни в Україні Росія примусово вивезла із захоплених територій майже 600 тисяч українців, 117 тисяч з яких – діти.

Масова депортація та розселення українців у Росії має ознаки геноциду – в Україні вже порушені кримінальні провадження щодо таких дій РФ. Перед перетином російського кордону з українцями проводять так звані "фільтраційні" бесіди, тобто допити. Потім у них забирають документи та телефони.

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Україна вимагає у РФ повернути депортованих людей

Україна готується до переговорів з РФ щодо повернення депортованих з окупованих територій українців, повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Ми всіх заберемо. Це не питання. Ми заберемо всіх своїх громадян, усі наші повернуться до України. Немає ніякої РФ – це країна, яка вже назавжди буде країною-вигнанцем. Крапка. Там не можна буде жити, робити кар'єру, вчитися", – сказав він.

За словами Подоляка, депортовані до Росії українці не зможуть почуватися комфортно, оскільки "наші громадяни точно з зовсім іншого ціннісного виміру". Він також підтвердив, що готуються переговори щодо їх повернення до країни.

Зазначимо, що РФ почала видавати свої паспорти громадянам України, які були насильно вивезені з окупованих територій.