Російський журналіст заявив, що Крим незабаром повернеться до складу України

Майкл Накі зазначив, що мерзенні прийомчики російських окупантів на півдні України – це пряма спадщина КДБ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Гидкі прийомчики російських окупантів на півдні України – це пряма спадщина КДБ. У принципі видно багато радянських практик, а саме КДБ, в Україні – наприклад, фільтраційні табори, в які українці потрапляють із Маріуполя.

Про це розповів російський блогер та журналіст Майкл Накі в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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Події Росії

На його думку, потрібно розуміти, що означає слово "евакуація".

"Є російська сторона, яка каже: "У вас два варіанти – або ви продовжуєте перебувати в підвалі і, можливо, помираєте від голоду і шаленої ракети, або ви евакуюєтеся на територію Росії". Третього вони не дають варіанта, тому що російська пропаганда часто любить говорити: "А ось ми дали їм стільки коридорів, а вони чомусь не хочуть".

Майкл Накі зазначив, що є дві проблеми: перша, що ці коридори часто все одно обстрілюються російською стороною, а друга – що ці коридори ведуть до Росії.

"Ті, хто виїжджають до Росії, зустрічаються з фільтраційними таборами – причому це зовсім інша історія. Це табори, в яких йде саме фільтрація: дивляться, чи пов'язана людина з ЗСУ чи ні, які у неї татуювання тощо. Ці табори абсолютно нелюдські – там буквально побудовані загони для людей, вони там можуть перебувати 3 дні в жахливих умовах. Серед іншого, там копаються в їхніх телефонах, принижують і інше, а потім або на територію РФ, або в СІЗО. Ця практика була поширена в Радянському Союзі, щоб подивитися, чи не зв'язалася людина з ворогом та ін.".

Крім цього, блогер заявив, що в Херсоні в Росії нічого не вийде:

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"Я більше скажу: і Крим незабаром теж повернеться назад і буде звільнений від загарбників. Але не забігатимемо вперед. Історія полягає в тому, що це залежить від великої кількості факторів. Це залежить, у тому числі, від дій Росії, яка зараз робить все, щоб програти – це найвражаюче".

Він зазначив, що військові аналітики, в тому числі закордонні, були шоковані двома місяцями війни в Україні та діями російського командування:

"Ось був перший місяць війни – окей, Путін не знав, не був готовий, вважав, що його зустрічатимуть із квітами, тому був настільки потворний наступ, такі гігантські втрати та ін. Пройшов місяць, ухвалюється рішення про відхід із київського та чернігівського напрямів і є відчуття, що ось, російська армія буде вчитися на своїх помилках, але до нашого з вами загального щастя цього взагалі не сталося, тобто абсолютно ті ж речі, які були, абсолютно залишилися. Проблема постачання, відсутність координації, зв'язку, повний розсинхрон".

Нагадаємо, перший глава Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемільов заявив, що в Криму відбувається яскраво виражена мілітаризація. Росія готується проводити нові атаки з території окупованого півострова. На півночі Криму стягують зенітні установки.

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