Російський журналіст Накі розкрив план Путіна щодо півдня України та Молдови

Майкл Накі розповів, як російська армія намагається зберігати тиск на певні території України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російської Федерації необхідно зберігати точки напруги в різних напрямках, тому вона і стала обстрілювати Одесу та інші південні міста України.

Про це розповів російський блогер та журналіст Майкл Накі в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Ракет, на жаль, багато"

"Ось є, наприклад, якась кількість українських військ, які стежать за одеським напрямком, розташовані там і чекають можливої атаки, висадки десанту чи ще чогось. Заради цього два тижні тому і була вся ця історія з Молдовою затіяна – не збиралися на неї нападати, але хотіли створити напругу, щоб українці в цій зоні – Одеси, Миколаєва – не могли піти та допомогти своїм військам у битві за Донбас і вже тим більше не змогли, скооперувавшись із рештою військ, піти та деблокувати Маріуполь, наприклад", – розповів журналіст.

За його словами, Росія нікого на південному напрямку посилати вже не може, а з висадками десанту з моря зав'язала після того, як втратила крейсер "Москва":

"Повторювати їм це не дуже хочеться, тому ми не бачимо таких спроб. Але водночас їм потрібно якось зберігати ось цю напругу і тиск, тому вони обстрілюють ракетами (міста – ред.). А ракет, на жаль, у Росії багато, але тут теж є нюанси – в них закінчуються високоточні та дорогі ракети. Вони хочуть їх зберігати для майбутніх можливих зіткнень, тому використовують дешевші варіанти, які менш точні і сіють більше руйнувань".

Майкл Накі зазначив, що все це продовжуватиметься доти, доки війна не буде закінчена – просто тому, що іншими способами російська армія вже не може зберігати тиск на певні території країни.

"Проблема для російської армії – в нормалізації в містах. Тобто в місті нормалізується економіка, збільшується постачання, життя починає йти своєю чергою. Тому останні атаки йдуть в основному по інфраструктурних об'єктах – залізничні мости, вокзали та ін.", – сказав він.

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Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що президент Росії Володимир Путін зрозумів, що його війська не зможуть взяти Одесу, тому почав знищувати легендарне місто. Нардеп підкреслив, що знищення міста відбувається цинічно, а кількість ракетних обстрілів збільшується з кожним днем.

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