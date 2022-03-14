Російського пропагандиста Соловйова оголосять у міжнародний розшук, – ДБР

Пропагандиста Соловйова оголосять в міжнародний розшук. / Фото: Колаж: Сьогодні

Слідчі Державного бюро розслідування (ДБР) зібрали необхідний пакет документів для оголошення російського телеведучого, пропагандиста, члена керівної політичної партії "Єдина Росія" Володимира Соловйова в міжнародний розшук. Документи найближчим часом передадуть закордонним колегам.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР у Facebook.

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У чому звинувачують Соловйова

11 березня за результатами зібраних доказів у кримінальному провадженні йому було повідомлено про підозру в публічних закликах до зміни державного кордону України, що призвело до тяжких наслідків – загибелі людей.

Встановлено, що Володимир Соловйов системно підтримував злочинні дії вищого керівництва РФ щодо вторгнення в Україну та закликав до зміни її територіального устрою, зокрема через проведення воєнних дій і знищення військової інфраструктури та мирного населення.

Пропагандиста заочно заарештували

14 березня Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління ДБР та обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

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Вілли Соловйова в Європі заарештували

Італійська фінансова поліція заарештував вілли російського пропагандиста Володимира Соловйова.

За даними La Repubblica, арештовано дві вілли в Комо, що належать ведучому державного телебачення РФ. Їх вартість становить 8 мільйонів євро.

За повідомленням Reuters, ще перед конфіскацією Соловйов нарікав в ефірі державних телеканалів, що він ризикує втратити свої італійські вілли. "Ви ж сказали нам, що Європа має священні права власності", – цитував слова ведучого сайт The Daily Beast.

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