Російський окупант став "200-м" просто під час зйомки (відео)

ЗСУ ліквідували російського окупанта, який вів прямий ефір про "успіхи" у війні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російського окупанта ліквідували ЗСУ просто під час запису відео, в якому він вихвалявся про "трьохсотих" українських захисників.

Відео опублікував Генштаб ЗСУ.

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"Російський окупант вирішив похвалитись: "Бла-бла-бла... Задача, пять с плюсом, всєго три трєхсотых...". Але... як кажуть українці "не кажи "Гоп" поки не перескочив", – підписали відео в Генштабі.

У результаті загарбника застрелили в прямому ефірі.

Втрати РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.04 орієнтовно становили:

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особового складу – близько 23 000 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 986 (+16) од.,

бойових броньованих машин ‒ 2418 (+29) од.,

артилерійських систем – 435 (+4) од.,

РСЗВ – 151 (+0) од.

засобів ППО – 73 (+1) од.,

літаків – 189 (+2) од.,

вертольотів – 155 (+0) од.,

автомобільної техніки – 1695 (+7) од.,

кораблів/катерів/boats – 8(+0) од.,

цистерн із ПММ – 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 229 (+14),

спеціальної техніки – 31 (+0),

пускових установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.

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