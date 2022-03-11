Російський окупант: "На танку заїжджаєш просто на огорожу, з автоматом заходиш у будинок – і все!"

Колаж "Сьогодні"

Українські спецслужби продовжують публікувати перехоплення розмов російських військових злочинців, які вторглися до України 24 лютого 2022 року. Цього разу російський окупант розповів матері, що кадировці також виявилися поганими воїнами, а вони займаються мародерством.

Перехоплення

- Кадировці-х@їровці! Яка різниця, хто п@зди отримає? Тут мізки потрібні, а чеченці їх не мають! Я в селі, в хаті ночую! Будинок підірвав. Тут на танку заїжджаєш, просто на огорожу, з автоматом виходиш, заходиш у будинок – і все! Кажеш: "Дай пожерти!, випити швидко, інакше всіх переху@рю!".

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- Так, а нах@я мирних чіпати? Ти довб**б чи що?

- Ну тому, що це називається мародерство! Вчора заїхали і тут наших півполку перех@ярили. Вчора хотіли до Києва зайти – але не вийшло, знову нас розх@арили. Ну, нормально так, у@банська війна.

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