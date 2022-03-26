Російські загарбники через нудьгу стріляють по населенню та ґвалтують жінок – СБУ

СБУ перехопила телефонну розмову окупанта з рідними / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські загарбники у телефонних розмовах із родичами розповідають про звірства, які вони влаштовують на території України з мирним населенням. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України на сторінці у Facebook.

У перехопленій СБУ розмові російський військовий розповідає, що через нудьгу стріляють по мирних жителях, а також деякі окупанти в селах ґвалтують жінок та неповнолітніх.

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"Тут люди вже дичавіють, не знають, що робити іноді: то з РПГ просто так єб*ть, то 30-ю залпом в'єб*ть. У сусідньому от селі пацани жінку дорослу зґвалтували і 16-річне дівчисько".

Перехоплення розмов окупантів