Російські солдати масово пишуть рапорти про відмову воювати в Україні (фото)

Російські солдати відмовляються повторно воювати в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські солдати масово відмовляються воювати в Україні. Йдеться про окупантів, які вже встигли взяти участь у бойових діях та повернулися до місць дислокації.
Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко в Telegram.
Фотографії рапортів військовослужбовців 41 А ЦВО ЗС РФ, які в повному складі прибули в Україну,
потрапили у розпорядження інформаційного видання Guildhall. Серед основних причин відмови:
- небажання бути використаними як "гарматне м'ясо",
- нероз'яснення причин військової операції в Україні,
- відсутність технічного забезпечення та зв'язку з командуванням.
Фото: Антон Геращенко
Обстановка на фронті минулої доби
У Генштабі вранці 14 березня оновили інформацію щодо ситуації, яка склалася під час війни Росії проти України:
- ЗСУ вдарили по тиловій інфраструктурі (польових базах і складах) з метою порушення системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях України.
- Повітряні сили ЗСУ знищили чотири літаки, три вертольоти та безпілотні літальні апарати (інформація щодо типу уточнюється).
- Окупанти у всіх напрямках не мали успіхів у наступах проти українських військ. Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах.
- Знову фіксуються рідкісні випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, зокрема і релігійних об'єктів для устаткування вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.
- Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, військові відмовляються виконувати накази командування.
- За заявою одного з чиновників сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, спецпризначенці збройних сил Білорусі не братимуть участь у війні з Україною.
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