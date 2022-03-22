Російські солдати вихваляються вбивствами мирних українців

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти не зупиняються перед убивствами мирних жителів, побоюючись, що українцям нібито поголовно видали зброю.

Про це свідчить перехоплення розмови військових РФ, яке оприлюднив у Youtube радник голови МВС Антон Геращенко.

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- Якщо ніхто не казав, коротше, мирних теж є**шити можна, зрозумів? - Так, я знаю. У мене було б тоді вже людей зо 30 на рахунку, є**ть! - Ну є**ш мирних теж, не жалій, бо їм усім зброю видали.

Окупанти вбили майже тисячу мирних українців – ООН

Від початку вторгнення РФ в Україну, з 24 лютого по 20 березня, жертвами війни став 2421 мирний українець.

Серед них 925 людей загинули, а 1496 травмовані.

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Про це йдеться у звіті Управління верховного комісара ООН з прав людини.

Тим часом, командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що лише в Маріуполі, який зараз перебуває в облозі, від ворожих обстрілів загинули близько 3 тисяч людей.