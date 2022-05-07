Російські літаки знову обстріляли Сумщину (відео)

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Російські літаки обстріляли територію Сумщини. Сьогодні пообіді ворожі літаки, які заходили з боку Російської Федерації, двічі завдали ракетно-бомбовий удар по українській території. Удари були завдані на відстані близько 20 км один від одного парами літаків, найімовірніше Су-35, повідомили у Державній прикордонній службі.

За даними прикордонників, обидва обстріли відбулися на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" Сумського загону. Українські прикордонники, які несли службу на цьому напрямку, встигли укритися.

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Під час одного з заходів ворожі літаки обстрілювали не лише українську, а й відкривали вогонь по російській території, підкреслює ДПС.

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