Російські окупанти зазнали ще більших втрат – нові дані Генштабу

В Генштабі назвали втрати ворога за добу. / Фото: Колаж: Сьогодні
З початку війни проти України Росія втратила понад 12 тисяч солдатів і близько 2700 одиниць ворожої техніки.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.03 орієнтовно склали:
- особового складу – понад 12 000 осіб,
- танків – 389 одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 1249,
- артилерійських систем – 150,
- РСЗВ – 64,
- засобів ППО – 34,
- літаків – 77,
- вертольотів – 90,
- автомобільної техніки – 617,
- кораблі /катери – 3,
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Обстановка на фронті минулої доби
У Генштабі вранці 14 березня оновили інформацію про атаки щодо ситуації, що склалася під час війни Росії проти України:
- ЗСУ вдарили по тиловій інфраструктурі (польових базах і складах) з метою порушення системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях України.
- Повітряні сили ЗСУ вразили чотири літаки, три вертольоти та безпілотні літальні апарати (інформація щодо типу уточнюється).
- Окупанти у всіх напрямках не мали успіхів у наступах проти українських військ. Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах.
- Знову фіксуються рідкісні випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, зокрема і релігійних об'єктів для устаткування вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.
- Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, військові відмовляються виконувати накази командування.
- За заявою одного з чиновників сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, спецпризначенці збройних сил Білорусі не братимуть участі у війні з Україною.
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