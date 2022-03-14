Російські окупанти зазнали ще більших втрат – нові дані Генштабу

В Генштабі назвали втрати ворога за добу. / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку війни проти України Росія втратила понад 12 тисяч солдатів і близько 2700 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у Facebook.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.03 орієнтовно склали:

особового складу – понад 12 000 осіб,

танків – 389 одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 1249,

артилерійських систем – 150,

РСЗВ – 64,

засобів ППО – 34,

літаків – 77,

вертольотів – 90,

автомобільної техніки – 617,

кораблі /катери – 3,

цистерн з ПММ – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Обстановка на фронті минулої доби

У Генштабі вранці 14 березня оновили інформацію про атаки щодо ситуації, що склалася під час війни Росії проти України:

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ЗСУ вдарили по тиловій інфраструктурі (польових базах і складах) з метою порушення системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях України.

Повітряні сили ЗСУ вразили чотири літаки, три вертольоти та безпілотні літальні апарати (інформація щодо типу уточнюється).

Окупанти у всіх напрямках не мали успіхів у наступах проти українських військ. Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах.

Знову фіксуються рідкісні випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, зокрема і релігійних об'єктів для устаткування вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.

Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, військові відмовляються виконувати накази командування.

За заявою одного з чиновників сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, спецпризначенці збройних сил Білорусі не братимуть участі у війні з Україною.

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