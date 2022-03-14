Російські окупанти громять пам'ятники героям України в Енергодарі (фото, відео)

Прапор ОУН спалили. Фото: колаж "Сьогодні"
В Енергодарі окупанти руйнують пам'ятники героям України.
Про це повідомили у Telegram-каналі Енергоатом.
"Російські покидьки за допомогою бронемашини пошкодили пам’ятник учасникам АТО поряд зі школою №2, знесли флагшток з прапором ОУН та спалили його. Український прапор дивом вцілів", – йдеться у повідомленні.
Яка ситуація в Енергодарі
- З 6 березня у місті не працював мобільний оператор Vodafone. Також були проблеми із роботою інтернет-провайдерів. За непідтвердженими даними, аналогічна ситуація і в сусідньому місті Дніпрорудному та навколишніх населених пунктах.
- Крім того, в Енергодарі окупанти влаштували терор – людей відвозять у багажниках.
- Також Енергоатом показав, що російські військові зробили з адміністративним будинком станції в Енергодарі. На знімках видно, що у будівлі вибиті вікна, а на стінах залишилися сліди запеклої стрілянини.