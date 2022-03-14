Російські окупанти громять пам'ятники героям України в Енергодарі (фото, відео)

Прапор ОУН спалили. Фото: колаж "Сьогодні"

В Енергодарі окупанти руйнують пам'ятники героям України.

Про це повідомили у Telegram-каналі Енергоатом.

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"Російські покидьки за допомогою бронемашини пошкодили пам’ятник учасникам АТО поряд зі школою №2, знесли флагшток з прапором ОУН та спалили його. Український прапор дивом вцілів", – йдеться у повідомленні.

Яка ситуація в Енергодарі