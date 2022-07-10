Російські нацисти знищили на Донбасі пам'ятник генію світової опери (відео)

В Донецькій області окупанти знесли пам'ятник Василю Сліпаку. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти та колаборанти знищили пам‘ятник захиснику України, оперному співаку Василю Сліпаку. Він був розташований неподалік Луганського Донецької області, поблизу якого і загинув Сліпак.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Він опублікував відео, як колаборанти знімають пам'ятник та вивозять його.

"Все, на що воно здатне – це нищити і вбивати. Народжувати "шансон" та шанувати кобзона. Ще одне в скарбничку відповідей на питання "за що?". За все це. За вбивства. За горе. За нищення. За геноцид. За все те, що стисло єднається в одному слові – Росія", – написав Андрющенко.

Він нагадав, що Сліпак є Героєм України та її гордістю, а також генієм світової культури.

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Хто такий Василь Сліпак

Всесвітньо відомий український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник Революції Гідності та бойових дій на сході України.

У 2000-х Сліпак був відомим виконавцем, який співав на найкращих сценах світу, але завжди відгукувався на пропозиції виступити на Батьківщині. У його репертуарі – десятки знаменитих партій, але його улюбленою була партія Мефістофеля з "Фауста". Звідси з’явився позивний "Міф", під яким Сліпак став відомим на російсько-українській війні.

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Василь Сліпак загинув 29 червня 2016 року в бою в районі смт Луганське (Бахмутський район, Донецька область) близько 6:00 від кулі снайпера, прикриваючи товаришів з кулемета. Похований на Личаківському кладовищі у Львові.

У 2017 році указом президента України "за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові" йому присвоєно звання Героя України посмертно.

Раніше у Мангуші під Маріуполем окупанти знесли пам'ятник гетьману Сагайдачному, а також пам'ятник на честь українських захисників.

Російські окупанти розгромили пам'ятники воїнам України в Енергодарі.