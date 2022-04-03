Російські мародери обкрадають своїх же військових – перехоплення СБУ

Окупант відверто назвав своїх же мародерами. / Фото: Колаж: Сьогодні

В одного з російських окупантів вкрали всі речі, залишені ним у таборі в Білорусі, свої ж військові.

Чергову перехоплену розмову оприлюднила в Telegram СБУ.

Реклама

Крадіжки серед окупантів

"Один з російських окупантів скаржиться дружині, що всі його речі, залишені у таборі в Білорусі, розікрали свої ж. Забрали навіть його військовий квиток і паспорт. Переконаний, що це справа рук "вояків" першого батальйону чи тиловиків, і відверто називає їх мародерами. Наголошує, що в них був боєць, якого залишили охороняти речі, але він "про*бался где-то в Пітєрє". Тобто втік", – вказали в СБУ.

Як зазначається в розмові, дружина окупанта пообіцяла надіслати йому грошей на карту, щоб він купив собі речі, але водночас поскаржилася на крадіжки з платіжних карток.

"У меня на "Ростелеком" с моей карты-то начали снимать…. то я пошла все сама сняла... Лучше бы, нах*й, здесь стояли", – сказала вона.

Нагадаємо, серед російських окупантів зростає невдоволення вищим командуванням РФ і назрівають бунти. Багато солдатів на межі божевілля від того, що щодня їм доводиться відправляти до РФ колони вантажівок із трупами.

Реклама

Читайте також: