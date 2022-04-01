Росіяни завезли техніку та починають окопуватися в багатьох районах Сумської області

Окупанти починають шукати місцеву владу на території області / Колаж "Сьогодні"

Російські війська розширюють свою присутність у Сумській області, а також вороги окопуються у в громадах. Раніше південна частина області була окупована.

Про це повідомив голова Сумської ОВ Дмитро Живицький, пише Дзеркало тижня. Україна.

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На території понад тисячу одиниць техніки. Також окупанти починають шукати місцеву владу.

"Сьогодні ми спостерігаємо подібну ситуацію в центральній частині, починають окопуватися в громадах, починають шукати місцева влада. Понад тисяча одиниць російської техніки, що періодично відбуваються зіткнення, відбуваються артилерійські обстріли наших населених пунктів. Ми розуміємо, що це є початок окупації центральної частини Сумської області" , – заявив Живицький.

РФ накопичує сили

Російські військові накопичують свої силиу Донбасі, Маріуполі та на Харківському напрямку. Армія РФ збирається завдати нових ударів. Українські військові робитимуть все, щоб зупинити окупантів.

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"Російські війська накопичують потенціал для ударів. Потужні удари. Будемо захищатися. Робитимемо все, що зможемо, щоб зупинити окупантів і очистити нашу землю від їхніх злих і безглуздих химер" , – уточнив президент України Володимир Зеленський.

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