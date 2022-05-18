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Росіяни в розпачі. У окупованому Мелітополі партизани вийшли на полювання

Інна Собора
18 травня, 07:56
Військові РФ намагаються приховати події в місті

В Мелітополі активізувалися партизани. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мелітополі українські партизани ліквідували російських військових високого рангу. Окупанти намагаються приховати цю ситуацію. І почали зриватися на цивільному населенні.

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

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Протягом 17 травня у місті російські військові посилено перевіряли приватний транспорт, ймовірно, у пошуках партизан.

Окупанти намагаються перетягнути мелітопольців на свій бік

Жителі окупованого Мелітополя повідомляють, що завезені росіянами до міста "шептуни", намагаються посіяти в думки містян кілька меседжів, як то:

  • "На початку війни влада здала місто",
  • "Україна кинула Мелітополь, саме тому не проходить евакуація, не виплачуються заробітні плати",
  • "Коли до Мелітополя прийдуть ЗСУ, то місто буде розбомблене".

"Звісно, всі ці ворожі послання орієнтовані лише на те, аби мелітопольці погодилися на співпрацю із загарбниками і перестали довіряти легітимній українській владі", – констатують у Запорізькій військовій адміністрації.

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