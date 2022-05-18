Росіяни в розпачі. У окупованому Мелітополі партизани вийшли на полювання

В Мелітополі активізувалися партизани. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мелітополі українські партизани ліквідували російських військових високого рангу. Окупанти намагаються приховати цю ситуацію. І почали зриватися на цивільному населенні.

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

Реклама

Протягом 17 травня у місті російські військові посилено перевіряли приватний транспорт, ймовірно, у пошуках партизан.

Окупанти намагаються перетягнути мелітопольців на свій бік

Жителі окупованого Мелітополя повідомляють, що завезені росіянами до міста "шептуни", намагаються посіяти в думки містян кілька меседжів, як то:

"На початку війни влада здала місто",

"Україна кинула Мелітополь, саме тому не проходить евакуація, не виплачуються заробітні плати",

"Коли до Мелітополя прийдуть ЗСУ, то місто буде розбомблене".

"Звісно, всі ці ворожі послання орієнтовані лише на те, аби мелітопольці погодилися на співпрацю із загарбниками і перестали довіряти легітимній українській владі", – констатують у Запорізькій військовій адміністрації.

Раніше ми писали: