Росіяни в розпачі. У окупованому Мелітополі партизани вийшли на полювання

В Мелітополі активізувалися партизани. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Мелітополі українські партизани ліквідували російських військових високого рангу. Окупанти намагаються приховати цю ситуацію. І почали зриватися на цивільному населенні.
Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.
Протягом 17 травня у місті російські військові посилено перевіряли приватний транспорт, ймовірно, у пошуках партизан.
Окупанти намагаються перетягнути мелітопольців на свій бік
Жителі окупованого Мелітополя повідомляють, що завезені росіянами до міста "шептуни", намагаються посіяти в думки містян кілька меседжів, як то:
- "На початку війни влада здала місто",
- "Україна кинула Мелітополь, саме тому не проходить евакуація, не виплачуються заробітні плати",
- "Коли до Мелітополя прийдуть ЗСУ, то місто буде розбомблене".
"Звісно, всі ці ворожі послання орієнтовані лише на те, аби мелітопольці погодилися на співпрацю із загарбниками і перестали довіряти легітимній українській владі", – констатують у Запорізькій військовій адміністрації.