Росіяни знищують енергосистему та будинки в Луганській області – Гайдай

Військові РФ руйнують будинки жителям / Фото: Колаж: Сьогодні

В Луганській області залишаються знеструмленими 35 населених пунктів – 21 повністю та 14 частково. Росіяни продовжують обстрілювати будинки та об’єкти інфраструктури.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

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"Незважаючи на щоденні намагання електриків повернути світло в домівки луганчан, майже 100 тисяч споживачів все одно залишаються без світла – росіяни нещадно знищують нашу енергосистему. Тож, наразі без електроенергії перебуває 99 841 споживач, відключено 590 трансформаторних підстанцій", – написав Гайдай.

Газопостачання відсутнє в 27 населених пунктах – у 22 повністю та у 5 частково (загалом це близько 32 550 абонентів).

Ситуація із тепло- та водопостачанням залишається незмінною.

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"Нагадаємо, що за добу 22 березня, обстрілами росіян на Луганщині пошкоджено 15 будинків – 12 багатоквартирних та 3 приватних, а також господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури", – додав Гайдай.

Окупанти скинули на Луганську область фосфорні бомби

У Луганській області російські військові піддали міста регіону ракетним ударам та фосфорним бомбардуванням. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей. Про це в Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, внаслідок обстрілів за добу в області пошкоджено або повністю зруйновано 31 об'єкт, з яких 23 будинки (10 багатоповерхівок та 13 приватнихбудинків).

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Російські військові продовжують обстрілювати Рубіжне, Воєводівку, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінне, Новодружеськ.

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