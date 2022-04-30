Росіяни вбили українського полоненого з Маріуполя та відправили матері його фото

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Мати українського військового імені Дан, який потрапив у полон у Маріуполі, вранці 30 квітня отримала фото свого мертвого сина. Про це вона розповіла "Українській правді".
Мати повідомила, що Дан опинився в оточенні російських військових приблизно 19-20 квітня. Вона бачила сина на відео російських пропагандистів.
Дан – другий зліва
Вранці 30 квітня їй відправили фото, на якому вона впізнала тіло свого сина.
Додамо, що вбивство полонених – це порушення Женевської конвенції та військовий злочин.