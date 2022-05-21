Росія випустила ракети по Вінницькій та Рівненській областях: куди влучили

Армія РФ обстрілює українські міста / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти ракетами обстрілюють Рівненську та Вінницьку області. Сьогодні українські військові збили ворожу ракету поблизу міста Немирів. Про це в Telegram-каналі повідомив голова Вінницької ОВ Сергій Борзов.

"Ракетний обстріл над Вінницькою областю! Біля Немирова збили ракету", – написав Борзов.

За його словами, спрацювала ППО.

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Водночас голова Рівненської ОДА Віталій Коваль повідомив, що російські військові поцілили ракетою в об'єкт військової інфраструктури в області.

"По території області завдано ракетного удару – об'єкту військової інфраструктури. Наразі кількість жертв та масштаби руйнувань уточнюються", – повідомив він у своєму Telegram-каналі.

Повітряна тривога на території областей ще продовжується.

Ситуація в Україні 21 травня