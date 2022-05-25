Росія випустила ракети по Покровську, є поранені (відео)

Ворог обстріляв ще одне українське місто / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Покровську, внаслідок чого поранення отримали четверо цивільних. Постраждалих доставлено до лікарні. Про це у Facebook написав голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Вранці Покровськ отримав два ракетні удари. Зараз відомо про чотирьох поранених цивільних – вони доставлені до лікарні. Пошкоджено три інфраструктурні об'єкти. Росіяни продовжують бити по містах, віддалених від лінії фронту. Вони прагнуть вбити якнайбільше громадян і посіяти паніку. Тому зараз єдиний вірний вибір – евакуація! – розповів він.

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За його словами, у Краматорську пізно вночі ворожий снаряд потрапив у недобудовану багатоповерхівку, зруйнувавши в ній два під'їзди.

"Ударною хвилею пошкоджено вікна у прилеглих будинках, але, на щастя, обійшлося без постраждалих", – зазначив Кириленко.

Обстріли українських міст та областей

Російські окупанти продовжують намагатися знищити українські населені пункти. Вранці противник випустив кілька ракет по Запоріжжю. Також ворог намагався обстріляти Харків, але місто врятувало ППО.

Російські окупанти обстріляли населений пункт Миколаївка Дніпропетровської області. Загарбники використали авіацію.

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Цього тижня очікуються основні бої за Луганську область. Наразі там російські окупанти зосередили всі сили. При цьому триває обстріл Сєвєродонецька.