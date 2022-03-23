Росія посилить бомбардування і спробує оточити сили ЗСУ – прогноз CNN

На Заході не вірять, що бомбардування скоро закінчаться / Колаж "Сьогодні"

Найближчими днями варто очікувати посилення бомбардувань та обстрілів українських міст і спробу влаштувати котел для сил ЗСУ на сході України.

Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24", посилаючись на американських військових експертів.

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Бомбардування

РФ може посилити бомбардування. Велика ймовірність, що активізуються обстріли з повітря.

"Експерти попереджають, що чим більше Росія завдаватиме ударів по землі, тим більша ймовірність того, що вона активізує свою кампанію повітряних бомбардувань і застосування іншої зброї "протистояння", яка наражатиме російських солдатів на меншу небезпеку", – йдеться у публікації.

Київ

Поки увага зосереджена на Києві, РФ може спробувати оточити великі сили ЗСУ на сході.

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"Багато говорять про те, що російська армія застопорилася. Але чи це правда, залежить від того, які цілі ставила Москва передовсім... Цілком імовірно, що Росія, принаймні, намагається поглинути частину сходу України. Такі райони, як Донецьк і Луганськ, що входять до складу Донбасу, контролюються сепаратистами, що підтримуються Росією з 2014 року, коли Росія анексувала Крим, і, хоча амбіції Росії можуть простягатися за межі Донбасу, вони, ймовірно, як і раніше перебувають у фокусі", – сказано в публікації.

Переговори

Буде більше розмов про переговори.

"Один із сценаріїв – війна в Україні може стати затяжним конфліктом. Ймовірно, РФ втратила значну кількість солдатів, озброєння та техніки у війні, і хоча в минулому вона брала участь у затяжних конфліктах, вона не захоче виходити з цього з повністю знищеною армією", – пояснює видання.

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Депортація українців

Можливі масові депортації українців у Росію.

"Росія просить жителів Маріуполя залишити місто, оскільки вона продовжує агресивне повітряне бомбардування, яке розірвало місто на шматки. Сили РФ відкрили те, що вони називають "гуманітарними коридорами", щоб дозволити цивільним особам втекти, але десятки тисяч із них були перевезені в Росію", – повідомляє CNN.

Біженці

Україну покинуть ще мільйони людей. "Якщо врахувати внутрішньо переміщених осіб, то нині свої оселі залишили 10 млн українців. Це майже чверть населення країни", – пише CNN.

Обстановка