Росія стягує резерви на важливий напрямок – ISW

Росія ще привезла більше техніки до України. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські загарбники стягують резерви у Запоріжжі. Це пов'язано з успішним контрнаступом ЗСУ. Водночас окупантам не вистачає ресурсів для просування у Сєвєродонецьку Луганської області.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Як стало відомо, стягнутої російської артилерії та нечисленних піхотних підрозділів залишається недостатньо для просування окупантів у районі Сєвєродонецька. Також війська РФ продовжують готуватися до наступу на Слов'янськ з північного сходу від Ізюму та на захід від Лимана.

Крім того, загарбники зосереджені на зміцненні оборонних позицій вздовж південного напрямку через нещодавні успішні контратаки українських військ уздовж кордону Херсон-Миколаївська область.

Окупанти перекидають підкріплення на Запорізький напрямок через успішні контратаки Збройних сил України.

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"Російські війська, ймовірно, проводять артилерійські обстріли під чужим прапором по територієї, яку контролює Росія, щоб приглушити українські настрої, заохочувати мобілізацію та створити неприязнь у місцевих жителів до ЗСУ", – додали аналітики.

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В ISW розповіли, як РФ уже розплачується за спроби захопити Сєвєродонецьк

Війська Росії досягли незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька 18 червня, але значною мірою зупинилися на інших напрямках наступу. Окупанти, ймовірно, зіштовхнуться з втратами особового складу та техніки, що зростає, що ускладнить спроби відновити наступальні операції в інших критичних точках, оскільки повільні бої за Сєвєродонецьк тривають. Такого висновку дійшов американський Інститут дослідження війни (ISW) у своєму звіті.

Дослідники вважають, що війська РФ, ймовірно, зможуть захопити Сєвєродонецьк у найближчі тижні, але ціною концентрації більшої частини наявних сил на цій невеликій ділянці. Інші російські операції на сході України, зокрема щодо захоплення Слов'янська та просування на схід від Бахмута, за останні два тижні не принесли особливого прогресу.

Як зазначають у ISW, окупанти продовжують стикатися з проблемами бойового духу та дисципліни своїх військ в Україні. Українська розвідка оприлюднила інформацію про перехоплені телефонні дзвінки 17 та 18 червня, в яких російські солдати скаржилися на умови на передовій, погане оснащення та загальну нестачу особового складу. Один військовослужбовець стверджував, що підрозділи значною мірою виснажені і що у деяких батальйонно тактичних групах (БТГ) залишилося лише 10-15 військовослужбовців.

18 червня окупанти досягли незначних успіхів при наступі на Метьолкіне (на південь від Сєвєродонецька), де вони вели бої протягом останніх кількох днів.

Російські війська, ймовірно, мають намір захопити південні передмістя Сєвєродонецька та просунутися до берега річки Сіверський Донець, перш ніж атакувати центр українського опору на хімічному заводі "Азот". Крім того, російські війська ведуть бої за контроль над Сиротиним, ще одним передмістям Сєвєродонецька, повідомили в ISW.

Раніше ми розповідали, що окупанти зосередили переважну більшість наявних у них бойових сил для захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська за рахунок інших напрямків, і зазнають при цьому величезних втрат.