Росія збирається кинути в бій українців з окупованих територій — Жданов

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Росія збирається провести мобілізацію серед українського населення на окупованих територіях, заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю виданню. "Гордон".

"Окупанти не хочуть, щоб ми наступали на південному напрямку, і вони таким чином пов'язують нас боями, артилерійськими обстрілами та такими стримуючими заходами. Вони не хочуть, щоб ми якраз розгорнули наступ і не дали їм провести цей референдум. А легалізувавши окупацію, вони хочуть провести там мобілізаційні заходи серед українського населення, щоб кинути його у бій", — сказав він.

Експерт нагадав, що таку тактику використав ще Чингісхан, завойовуючи чужі землі.

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"Це теж така складна штука. Тому що, по-перше, це спроба поповнити особовий склад таким чином, а по-друге, такий метод Чингісхана, коли він атакував міста, він брав місцеве населення, кидав його вперед для того, щоб деморалізувати армію. , яка захищає ці міста. Це буде такий хід з боку росіян, такий злочинний. Але такий хід буде зроблено. І до нього потрібно бути готовим", — сказав він.

Плани Росії

Російські загарбники планують проведення референдуму на території Херсонської області щодо створення "Херсонської народної республіки". Окупанти дзвонять депутатам облради та пропонують співпрацю, повідомив депутат облради Сергій Хлань.

Президент Володимир Зеленський відреагував на плани окупантів.

"На півдні нашої країни окупанти намагаються демонструвати хоча б щось, що можна подати в Росії начебто готовність українців співпрацювати з російськими структурами. Виглядає це жалюгідно. Після 55 днів війни окупантам вдалося перетягнути на свій бік хіба що деяких маргіналів", — заявив глава держави.

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