Росія намагалася вдарити по Зміїному — названо причину

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Росія знову намагалася вдарити по острову Зміїний, з якого їй нещодавно довелося піти після ударів ЗСУ. Також ворог вів розвідку, щоб завадити встановленню українського прапора на Зміїному.

Про це начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила під час телемарафону.

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"Прапор на острові знаходиться, він чекає свого часу. Те, що він там є, інформаційне повідомлення про це, звичайно, збентежило наших ворогів", — сказала вона.

Прапор України на Зміїному

Раніше Наталія Гуменюк повідомила, що на острові Зміїний встановлено прапор України. Територію повернуто під юрисдикцію України.

Пізніше вона уточнила, що фразу про підняття прапора слід сприймати метафорично. Прапор країни було скинуто на Зміїному острові, але ще не піднято, оскільки здійснювати висадку людей на острів все ще небезпечно через ймовірність атак росіян.

Нагадаємо, вранці 30 червня з'явилися неофіційні повідомлення про те, що російські окупаційні війська покинули острів Зміїний у Чорному морі, підірвавши залишки техніки.

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Незабаром інформацію підтвердили в ОК "Південь", заявивши, що окупанти втекли після чергового етапу військової операції ЗСУ з завданням вогневих ударів ракетними та артилерійськими підрозділами по окупантах на Зміїному. Серед ночі противник спішно евакуював залишки гарнізону швидкісними катерами та покинув острів.