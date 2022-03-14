Росія завдала авіаударів по телевежі під Рівним

В Рівному ударили по телевежі. / Фото: Колаж: Сьогодні

О 5:20 пролунали вибухи поблизу Рівного в напрямку Києва. Там розташована телевізійна вежа.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у Facebook.

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Ступінь пошкоджень наразі встановлюють.

"Внаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу на Рівненщині. На місці працюють відповідні служби. Деталі з‘ясовуються", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, вранці місцеві ЗМІ інформували, що біля міста було чути вибухи.

Обстріл телевежі в Києві

У Києві 1 березня російські окупанти завдали ракетного удару по телевежі на Дорогожичах. Внаслідок атаки п'ятеро людей загинуло, ще п'ятеро отримали поранення. Заступник глави ОП Кирило Тимошенко заявив, що після ракетного удару окупантів по вежі в Києві було відновлено цифрове мовлення каналів.

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Під час ракетного удару по Київській телевежі загинув оператор каналу "Київ. Live" Євген Сакун.

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