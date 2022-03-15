Росія бомблила Шостку авіацією, влучили в одне із підприємств (фото, відео)

Ворог атакував Шостку. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ворог вдарив по місту Шостка в Сумській області, що за 60 кілометрів від кордону з Росією. В результаті постраждало одне із підприємств.

Про це повідомив голова Сумської ВЦА Дмитро Живицький в Facebook.

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Він уточник, що після авіаудару у місті палає підприємство. Втрати і пошкодження уточнюються.

За його словами, в момент бомбардування підприємство не працювало. Наразі невідомо, чи є під завалами люди. Відомо лише, що склади підприємства знищені.

"Однак роботу підприємств неможливо відновити, навіть якщо буде така необхідність", – додав Живицький.

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Авіаудар по Шостці. Фото: Дмитро Живицький

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Війська РФ знову вдарили по Охтирці

Російські війська вночі вдарили по місту Охтирка в Сумській області. В результаті загинули щонайменше три людини.

"Вночі було авіабомбардування міста Охтирка. Вдарили по приватному сектору, по житлових будинках, де загинули щонайменше троє цивільних. Інших ще поки не знайшли", – повідомив мер Охтирки Павло Кузьменко.

Кузьменко наголосив, що льотчики, які бомбардують місто Охтирка, повинні розуміти, що вони вбивають мирне населення.

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