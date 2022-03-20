РФ запускала по Україні гіперзвукові ракети — Міноборони США

Ракети були випущені 18 березня/Фото: колаж: "Сьогодні"

Офіційні особи США підтвердили, що російські окупанти використовували проти України гіперзвукові ракети "Кинджал". Це стало першим відомим застосуванням таких ракет у бойових діях.

Про це повідомляє CNN.

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Подробиці

У суботу Міноборони Росії заявило, що в п'ятницю війська РФ випустили гіперзвукові ракети комплексу "Кинджал" по складу військових боєприпасів в селі Делятин Івано-Франківської області.

Міноборони США змогло відстежити запуски ракет в режимі реального часу. Ймовірно, запуски були призначені для перевірки зброї і демонстрації можливостей нового озброєння ймовірним противникам.

Нова ракета розвиває швидкість в п'ять разів більше швидкості звуку (понад 6000 км/год). Низька траєкторія польоту в поєднанні з високою швидкістю і маневровістю ускладнює виявлення гіперзвукових ракет супутниками та радарами протиракетної оборони.

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Окупанти обстріляли лікарню в Чернігові

Російські окупанти обстріляли лікарню в Чернігові. У будівлі розбиті всі вікна, температура в приміщеннях не піднімається вище 10-11 градусів за Цельсієм. Про це повідомив мер Чернігова Владислав Атрошенко в ефірі телемарафону.

"У Чернігові не припиняються неприцільні артилерійські обстріли по житлових мікрорайонах, під час яких гинуть десятки мирних мешканців, гинуть діти та жінки. Місто потерпає від абсолютної гуманітарної катастрофи. Немає електропостачання, тепла і води, знищена повністю інфраструктура міста. Ці бомбардування можна порівняти з фашистськими бомбардуваннями 1943 року. Вогонь ведеться неприцільно та по всій території міста", — сказав Атрошенко.

За його словами, жодного гуманітарного коридору не було надано. Опорна лікарня №2 зазнала бомбардування, прооперовані хворі лежать у коридорах при температурі +10 градусів.

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